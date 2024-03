Lars verschwindet mysteriös im Urlaub: Was ist mit meinem Sohn passiert?

Der vermisste Lars Mittank auf Fotos aus dem Jahr 2013. © Bildmontage: Bezirkskriminalinspektion Itzehoe

Lars lebt in Marne, einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein. Am 30. Juni 2014 fliegt er mit fünf Kumpels nach Bulgarien, um am für Partyurlaub bekannten Goldstrand rund eine Woche dem Alltag zu entfliehen. Zunächst verläuft alles normal. Doch am 5. Juli wird ihm nach eigenen Aussagen von Unbekannten um 4 Uhr morgens vor einem McDonald's-Lokal gegen das linke Ohr geschlagen, wodurch er einen Trommelfellriss erleidet.

Am 7. Juli, dem eigentlichen Abreisetag, sucht er mit einem Freund einen Ohrenarzt auf, der ihm rät, nicht zu fliegen. Im Krankenhaus St. Anna wird ihm Cefzil 500 verschrieben, von dem er mutmaßlich drei Tabletten einnimmt. Anschließend lässt er sich zum Hotel Color, einer eher durchschnittlichen Billig-Herberge in einer heruntergekommenen Seitenstraße, fahren.

Kurz darauf ruft er seine Mutter Sandra Mittank an. Er fühle sich im Hotel nicht wohl und sie solle seine Kreditkarte sperren. Er sagt ihr: "Etwas stimmt mit dem Hotel nicht. Ich muss hier raus." Sie vermutet, dass er belauscht wird. Mitten in der Nacht geht er auf die Straße, versteckt sich vor angeblich vier Männern, die ihn verfolgen sollen.

Laut dem YouTube-Kanal "Insolito", der Vermisstenfälle beleuchtet und auch mit Sandra Mittank in Kontakt war, folgt eine SMS an seine Mutter mit dem Inhalt "Cefzil 500 was ist das?" Weil sie Angst hat, dass ihr sich versteckender Sohn erkannt wird, bucht sie ohne sein Wissen einen Flug, der am folgenden Nachmittag um 16.20 Uhr nach Hamburg abheben soll.

Gegen 5 Uhr wird er von einem Taxi, das eigentlich schon belegt ist, zum Flughafen gebracht. Und dort wird es ganz wild.