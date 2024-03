Seit Jahren vermisste Rebecca Reusch: Haben Berliner Behörden geschlampt?

Berlin - Kaum ein anderer deutscher Vermisstenfall ist so bekannt wie der von Rebecca Reusch . Im Visier der bereits seit fünf Jahren andauernden Ermittlungen steht ein nahes Familienmitglied: Rebeccas Schwager. Doch laut einem Behörden-Insider soll es "möglicherweise entscheidende Vernachlässigungen im Zuge der Ermittlungen" gegeben haben.

Polizisten durchstreifen ein Waldstück in Storkow (Oder-Spree) auf der Suche nach der vermissten Rebecca Reusch. (Archivbild) © Patrick Pleul/dpa

Das damals fünfzehnjährige Mädchen übernachtete am 18. Februar 2019 bei ihrer älteren Schwester in Berlin-Buckow. Am darauffolgenden Morgen verlor sich ihre Spur bis heute.

Schwager Florian wies darauf hin, dass mithilfe von Handy-Daten festgestellt werden könne, ob Rebecca das Haus verlassen habe. Den Ermittlern zufolge sei das bislang jedoch nicht möglich gewesen.

Das habe den Insider-Polizisten zum fünften Jahrestag ihres Verschwindens stutzig gemacht. Er habe nachgeforscht und "IPPEN.MEDIA" Einsicht in brisante Mails der Behörden gegeben, wie Merkur am Donnerstag berichtete.

Der "Polizist aus Überzeugung" wirft seinen Kollegen aus Berlin vor, dass sie drei Jahre gebraucht hätten, um Einsicht in die notwendigen Handy-Daten von Google zu erhalten, um ihre Spur nachverfolgen zu können.