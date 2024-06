Gully in Großziethen bringt Fall von vermisster Rebecca Reusch ins Rollen

Hat ein Gullydeckel etwas mit dem Verschwinden von Rebecca Reusch zu tun? © Hauke-Christian Dittrich/dpa, ---/Polizei Berlin/dpa (Bildmontage)

Rebeccas Schwager Florian R. geriet nach dem Verschwinden des Mädchens am 18. Februar 2019 wegen widersprüchlicher Aussagen in das Visier der Ermittler und wurde in U-Haft genommen.

Mittlerweile ist der Haftbefehl gegen ihn aufgehoben. Rebeccas Familie und auch ihre Schwester sind nach wie vor davon überzeugt, dass die Jugendliche lebt und Florian R. nichts mit ihrem Verschwinden zu tun hat.

Doch nun soll sich eine Frau bei der Bild-Zeitung gemeldet und berichtet haben, dass sie an einem Feldrand in Großziethen (Dahme-Spreewald) am Tag des Verschwindens von Rebecca mit ihrem Hund spazieren war und ein Zelt gesehen habe, das über einem Gully am Feldrand aufgebaut war.

Daneben habe ein himbeerfarbener Renault Twingo gestanden. Ein solches Auto fuhr damals Rebeccas Schwager.