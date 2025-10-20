Heiße Spur im Vermisstenfall Rebecca Reusch? Polizei im Großeinsatz auf Grundstück
Berlin - Neue Entwicklung im Vermisstenfall Rebecca Reusch: Fast sieben Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden der damals 15-jährigen Berlinerin scheint wieder Bewegung in die Sache zu kommen. Bringt ein Hinweis die Ermittlungen endlich voran?
Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, geht die Polizei am Montagmorgen offenbar einer heißen Spur nach.
In der Gemeinde Lindenberg (Oder-Spree) sei die Berliner Mordkommission im Einsatz, schreibt das Boulevardblatt weiter.
Sie werde unterstützt von technischen Einsatzeinheiten des Bundeskriminalamtes und Dutzenden Berliner Polizisten, hieß es weiter.
Demnach seien sie auf einem Grundstück mit Messtechnik und schwerem Gerät angerückt.
Weitere Informationen lagen nicht vor. Auf Nachfrage von TAG24 zu den Hintergründen des Einsatzes verwies die Berliner Polizei auf die Staatsanwaltschaft - eine Anfrage läuft.
Am 18. Februar 2019 verschwand die damals 15-jährige Rebecca aus Berlin-Neukölln. Seitdem ist sie wie vom Erdboden verschluckt. Tausende Hinweise gingen ein. Zu einem Durchbruch habe keiner geführt. Trotz groß angelegter Suchaktionen bleibt die Schülerin verschollen.
Rebecca Reusch: Ihr Verschwinden beschäftigt weiterhin die Ermittler
Auch die Knochenfunde im Oktober 2020 und Januar 2021 in Berlin und Brandenburg brachten keine Erkenntnisse. Dabei habe es sich um Tierknochen gehandelt, hieß es.
Die Ermittler gehen weiterhin vom einem Gewaltverbrechen aus und sind überzeugt, dass die Schülerin das Haus ihrer Schwester im Stadtteil Britz nicht lebend verlassen hat. Zuletzt drohte der Fall zum Cold Case zu werden.
