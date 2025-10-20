Heiße Spur im Vermisstenfall Rebecca Reusch? Polizei im Großeinsatz auf Grundstück

Berlin - Neue Entwicklung im Vermisstenfall Rebecca Reusch : Fast sieben Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden der damals 15-jährigen Berlinerin scheint wieder Bewegung in die Sache zu kommen. Bringt ein Hinweis die Ermittlungen endlich voran?

Der Vermisstenfall Rebecca Reusch wirft weiterhin Fragen auf © ---/Polizei Berlin/dpa, Julian Stähle/dpa-Zentralbild/dpa (Bildmontage)

Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, geht die Polizei am Montagmorgen offenbar einer heißen Spur nach.

In der Gemeinde Lindenberg (Oder-Spree) sei die Berliner Mordkommission im Einsatz, schreibt das Boulevardblatt weiter.

Sie werde unterstützt von technischen Einsatzeinheiten des Bundeskriminalamtes und Dutzenden Berliner Polizisten, hieß es weiter.

Demnach seien sie auf einem Grundstück mit Messtechnik und schwerem Gerät angerückt.

Weitere Informationen lagen nicht vor. Auf Nachfrage von TAG24 zu den Hintergründen des Einsatzes verwies die Berliner Polizei auf die Staatsanwaltschaft - eine Anfrage läuft.

Am 18. Februar 2019 verschwand die damals 15-jährige Rebecca aus Berlin-Neukölln. Seitdem ist sie wie vom Erdboden verschluckt. Tausende Hinweise gingen ein. Zu einem Durchbruch habe keiner geführt. Trotz groß angelegter Suchaktionen bleibt die Schülerin verschollen.