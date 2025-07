Hobbydetektive suchen nach vermisster Rebecca Reusch: Staatsanwaltschaft findet deutliche Worte

Berlin - Dieser Fall lässt die Menschen bis heute nicht los: Am 18. Februar 2019 verbrachte Rebecca Reusch die Nacht bei ihrer Schwester und ihrem Schwager in Buckow, wollte am nächsten Morgen von dort aus in die Schule, kam aber nie an. Seitdem fehlt von der damals 15-Jährigen jede Spur - trotz intensiver Suche der Polizei, aber auch von Hobbydetektiven.