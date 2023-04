Vermisste Rebecca Reusch: So erklärt ihre Mutter den fehlenden Gürtel

Berlin - Zuletzt ist es um den Vermisstenfall Rebecca Reusch ziemlich still geworden, jetzt aber scheint wieder Bewegung in die Ermittlungen zu kommen. Die Polizei hat erneut das Haus des Schwagers durchsucht - und das schon vor einiger Zeit.

Zweimal saß der Koch bereits in Untersuchungshaft, die Familie glaubt aber weiter an seine Unschuld. Daran haben weder die neuesten Durchsuchungen noch der fehlende Bademantel-Gürtel etwas geändert .

Kriminaltechniker durchsuchen das Haus des Schwagers. (Archivbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Neben dem fehlenden Bademantel-Gürtel sorgte aber noch ein weiteres Detail für Aufsehen. Laut RTL sollen im Haus akustische Messungen stattgefunden haben. Durch diese Tests erhofft man sich wohl Erkenntnisse, welche Geräusche nach außen gelangen.

Der Fall:

Rebecca hatte in der Nacht auf den 18. Februar 2019 im Haus ihrer Schwester in Berlin-Buckow verbracht, wollte von dort am nächsten Tag in die Schule, kam aber nie an. Als sie auch am Abend nicht nach Hause kam, schaltete die Familie die Polizei ein. Ihr Foto ging um die Welt, doch auch nach vier Jahren fehlt von dem Mädchen jede Spur. Bis heute gibt es weder eine Leiche noch ein Lebenszeichen von ihr.

Warum hat die Polizei weiter den Schwager im Visier? Er war mit Rebecca alleine im Haus, kam betrunken von einer Firmenfeier nach Hause und soll, anders als behauptet, nicht geschlafen haben. Stattdessen soll er auf dem Handy Pornos geschaut haben.

Zudem konnte er den Ermittlern die beiden Fahrten nach Brandenburg am Tag von Rebeccas Verschwinden sowie am Tag danach nicht glaubhaft erklären. Zeugen wollen im Brandenburger Wald sowohl den Renault Twingo, als auch eine verdächtige Person, auf dessen Beschreibung der Schwager passt, gesehen haben.

Zweimal saß der 31-Jährige in Untersuchungshaft, musst aus Mangel an Beweisen aber wieder freigelassen werden. Kommt nun wieder Bewegung in den Vermisstenfall?