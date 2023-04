Rebecca Reusch: Fehlender Gürtel im Haus des verdächtigen Schwagers wirft Fragen auf

Berlin - Seit über vier Jahren fehlt von der damals 15-jährigen Rebecca Reusch aus Berlin jede Spur. Nun scheint Bewegung in den spektakulären Vermisstenfall zu kommen.

Außerdem will "RTL" erfahren haben, dass ein Bademantel gefunden wurde. Brisant: Es fehlte der dazugehörige Gürtel. Wo dieser geblieben ist und ob er etwas mit dem Verschwinden der Schülerin zu tun hat, ist völlig offen.

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens soll Rebecca Reusch eine große Handtasche, einen Rucksack und eine Fleecedecke mit sich geführt haben. © Polizei Berlin

Bereits in der Vergangenheit geriet der damals 27-jährige Mann von Rebeccas älterer Schwester ins Visier der Mordkommission, da er zuletzt mit Rebecca im Haus im Berliner Stadtteil Britz war.

Nach seinen Angaben soll Rebecca dieses verlassen haben. Als die Ermittler die Handydaten der Schülerin kontrollierten, konnten sie dies allerdings nicht feststellen. Zehn Tage nach Rebeccas Verschwinden klickten die Handschellen. Die Polizei nahm Florian R. wegen Mordverdachts fest, aber bereits einen Tag später kam er wieder auf freien Fuß.

Dann, am 4. März 2019, nahmen die Beamten ihn erneut fest und er landete in U-Haft. Gut drei Wochen später hob der Ermittlungsrichter den Haftbefehl wegen Totschlags auf, weil er "aufgrund des gegenwärtigen Ermittlungsstands Zweifel am Tatverdachts" hatte. Zuvor hatte seine Anwältin einen Haftprüfungstermin beantragt.

Florian R. durfte die JVA Moabit am 22. März 2019 wieder verlassen und sei in das Haus seiner Mutter gefahren.

Bis heute gehen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass Rebecca das Haus ihrer älteren Schwester nicht lebendig verlassen hat.