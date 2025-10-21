Vermisste Rebecca Reusch aus Berlin: Polizei rückt wieder mit Bagger an

Berlin - Sechs Jahre nach dem Verschwinden von Rebecca Reusch durchsuchen Ermittler ein weiteres Objekt in der Nähe des brandenburgischen Tauche.

Am Montag durchsuchte die Polizei ein Grundstück in in Tauche (Landkreis Oder-Spree). © Sven Kaeuler/dpa

"Hintergrund der Maßnahmen sind neue Erkenntnisse im Rahmen der Ermittlungen", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Weitere Angaben machte er nicht.

Den Beobachtungen eines dpa-Reporters zufolge wird das Gelände hinter einem offenbar leerstehenden Haus untersucht. Von außen sind dort vor allem Gestrüpp und Büsche zu sehen.

Die Polizei hat den Bereich abgesperrt. Neben einem Bagger sind auch eine Drohne und Messgeräte im Einsatz, ein sogenannter Bodenradar. Beamte machen Fotos. In der Nähe befinden sich mehrere leerstehende Häuser.

Mit der Durchsuchung setzte die Polizei ihren Großeinsatz in Tauche südöstlich von Berlin fort, der am Montag auf dem Grundstück der Großeltern des Hauptverdächtigen begonnen hatte. Dabei handelt es sich um den heute 33 Jahre alten Schwager von Rebecca.

Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass er die Jugendliche im Februar 2019 getötet und ihre Leiche sowie Gegenstände von ihr zumindest vorübergehend dorthin gebracht haben könnte, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.