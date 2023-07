Rudy Farias war nie wirklich verschwunden! Polizei ermittelt zu schrecklichem Verdacht

Texas (USA) - Rudy Farias (26) verschwand am 6. März 2015. Es glich einem Wunder, als man ihn acht lange Jahre später am 29. Juni 2023 fand. Doch offenbar war Farias gar nicht wirklich verschwunden. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei einige Unstimmigkeiten aufdecken, darunter etliche Lügen seiner Mutter, Missbrauchsvorwürfe , ein falsches Alter und einen verstorbenen Bruder mit dem gleichen Namen.

Hierzu gab die Polizei am gestrigen Donnerstag jedoch bekannt, dass derzeit keine Anklage gegen die Mutter laufe.

Bisher äußerten sich weder Polizei noch Farias Mutter zu den neuen Entwicklungen um den Vermisstenfall. Zwischenzeitlich wurde angenommen, Janie Santana könne aufgrund der schweren Anschuldigungen ihres eigenen Sohnes, der mit etlichen alten und frischen Wunden gefunden und ins Krankenhaus gebracht wurde, in Untersuchungshaft sein.

Rudy Farias' wundersames Auftauchen nach acht langen Jahren soll nicht das Happy End eines längst verloren geglaubten Vermisstenfalls sein. Das Newsportal Insider sprach mit der Ermittlerin Brenda Paradise, die an dem Fall arbeitet.

Rudy erzählte Quanell X, was sich in den Jahren seines vermeintlichen Verschwindens im Haus der Familie abgespielt haben soll. Seine eigene Mutter soll ihn mit Drogen gefügig gemacht haben, um ihn zu missbrauchen.

Menschenrechts-Aktivist Quanell X (52, M.) nahm sich des traumatisierten Rudy Farias an. © Eric Kayne / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

In einer Pressekonferenz vom gestrigen Donnerstag wurde nicht näher auf die grausamen Dinge eingegangen, die sich hinter verschlossenen Türen der Familie abgespielt haben sollen. Die Polizei gab jedoch an, dass Rudy bereits am 8. März, einen Tag, nachdem er vermisst gemeldet worden war, wieder auftauchte.

"Mutter Janie hat die Polizei weiterhin getäuscht", sagte Christopher Zamora von der Polizeibehörde von Houston. Sie habe das "Verschwinden" ihres Sohnes für mehrere Spendenaufrufe genutzt und behauptete sogar, mexikanische Menschenhändler hätten ihren Sohn entführt. Steckte in Wahrheit seine eigene Mutter hinter einem jahrelangen Leidensweg von Rudy?

Auch sein Alter sorgte für Verwirrung. War er 17 oder 18, als er verschwand? Und ist er heute 25 oder 26 Jahre alt?

Denn Rudolph "Rudy" Farias IV., geboren im Oktober 1996, hatte offenbar einen jüngeren Bruder namens Rudy Gabriel Farias IV., geboren im Juli 1997. Der jüngere Bruder soll bei einem Motorrad-Unfall ums Leben gekommen sein - wann, ist unklar.

Anhand der Geburtsdaten, welche die Polizei mit dem Geburtenregister in Texas verglich, muss der ältere Bruder, der 2015 als vermisst gemeldet wurde, 18 und nicht 17 gewesen sein, als er verschwand.