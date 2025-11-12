Schon knapp eine Woche spurlos verschwunden: Wer hat 12-jährige Hailey gesehen?

Dillenburg - Wo ist sie nur abgeblieben? Bereits seit sechs Tagen sucht die Polizei nach der 12-jährigen Hailey Winnen aus dem mittelhessischen Dillenburg. Nun soll eine Öffentlichkeitsfahndung helfen.

Hailey Winnen aus Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis) wird seit dem 6. November vermisst. © Montag: 123rf/huettenhoelscher, Polizeipräsidium Mittelhessen

Nach Polizeiangaben wird Hailey seit dem 6. November vermisst. Trotz intensiver Suchmaßnahmen fehlt bislang jede Spur von ihr.

Hailey wurde an besagtem Donnerstag zuletzt am Abend in Dillenburg gesehen. Seit diesem Zeitpunkt ist unklar, wo sie sich aufhält.

Laut Polizei ist die Vermisste etwa 1,70 Meter groß, schlank und wirkt älter, als sie tatsächlich ist.

Zu beachten ist, dass sich Hailey gewöhnlich stark schminkt und dunkelblonde Haare trägt.

Welche Kleidung sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, ist derzeit nicht bekannt.

Die Dillenburger Kriminalpolizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.