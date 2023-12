Sechs Jahre lang spurlos verschwunden: 17-Jähriger kehrt endlich nach Hause zurück

Oldham (England) - Beim Familienurlaub in Spanien 2017 verschwand Alex Batty spurlos. Sechs Jahre galt er als vermisst, Angehörige gaben fast die Hoffnung auf. Doch wie durch ein Wunder tauchte der mittlerweile 17-Jährige in Südfrankreich wieder auf. Am gestrigen Samstagabend durfte der Jugendliche seine Großmutter im britischen Oldham wieder in die Arme schließen.