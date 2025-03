Pawlos (6) weiter verschwunden: Polizei fahndet mit neuem Foto

Diese Schuhe soll der vermisste Pawlos (6) bei seinem Verschwinden am Dienstagmittag getragen haben. © Montage: Thomas Frey/dpa, Polizeipräsidium Westhessen

Um die Suche weiter voranzutreiben, veröffentlicht die Polizei nun ein Foto von den Schuhen, die der autistisch veranlagte Pawlos trägt.

Es handelt sich um dunkle Sportschuhe mit grünem Muster. Mit diesem neuen Fahndungsdetail hofft die Polizei auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Insgesamt wurde der Personaleinsatz am heutigen Donnerstag etwas reduziert. Nachdem am Mittwoch noch rund 600 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und anderen Organisationen an der Suche beteiligt waren, suche jetzt eine hohe zweistellige Anzahl von Menschen nach dem Jungen.

Laut Polizei konzentrieren sich die Maßnahmen auf neuralgische Punkte in und um Weilburg.

Ein entscheidender Hinweis oder Anhaltspunkt blieb bislang jedoch aus. Der letzte bekannte Aufenthaltsort von Pawlos war der Bahnhof von Weilburg, der sich in unmittelbarer Nähe der Lahn befindet. Eine Suche mit Tauchern sei jedoch derzeit nicht geplant, teilte eine Polizeisprecherin mit.