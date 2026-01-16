Seine letzte Nachricht wirft Fragen auf: Gesuchter Mann gefunden

Ein in Hamburg seit Donnerstag vermisster Mann ist in Bad Segeberg wieder aufgetaucht. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Von Jana Steger

Die Polizei konnte den Vermissten im Rahmen der Suchmaßnahmen in Bad Segeberg ausfindig machen und brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher am Freitagmorgen mitteilte. Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Originalmeldung vom 15. Januar 2026, 20.56 Uhr

Hamburg - Aufregung im Hamburger Stadtteil Groß Borstel: Seit Donnerstagmittag wird ein Mann vermisst!

Ein seit Donnerstag in Hamburg vermisster Mann ist wieder da. © Polizei Hamburg Er war zuletzt in einer Hilfseinrichtung an der Borsteler Chaussee untergebracht, ist wie vom Erdboden verschluckt. Mitarbeitende der Einrichtung schlugen Alarm, nachdem sie eine Nachricht des Mannes erhalten hatten. Was genau in der Nachricht stand, teilte die Polizei nicht mit. Danach verlor sich jede Spur. Der Gescuhte gilt als wohnungslos, hielt sich aber immer wieder in Groß Borstel auf. Weil sein Aufenthaltsort völlig unklar ist und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, zog das Amtsgericht die Notbremse: Ein Richter gab grünes Licht für die Öffentlichkeitsfahndung.