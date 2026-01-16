Seine letzte Nachricht wirft Fragen auf: Gesuchter Mann gefunden
Update, 16. Januar, 8.16 Uhr: Vermisster in Schleswig-Holstein gefunden
Die Polizei konnte den Vermissten im Rahmen der Suchmaßnahmen in Bad Segeberg ausfindig machen und brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher am Freitagmorgen mitteilte.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Originalmeldung vom 15. Januar 2026, 20.56 Uhr
Hamburg - Aufregung im Hamburger Stadtteil Groß Borstel: Seit Donnerstagmittag wird ein Mann vermisst!
Er war zuletzt in einer Hilfseinrichtung an der Borsteler Chaussee untergebracht, ist wie vom Erdboden verschluckt.
Mitarbeitende der Einrichtung schlugen Alarm, nachdem sie eine Nachricht des Mannes erhalten hatten. Was genau in der Nachricht stand, teilte die Polizei nicht mit. Danach verlor sich jede Spur.
Der Gescuhte gilt als wohnungslos, hielt sich aber immer wieder in Groß Borstel auf. Weil sein Aufenthaltsort völlig unklar ist und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, zog das Amtsgericht die Notbremse: Ein Richter gab grünes Licht für die Öffentlichkeitsfahndung.
Das Landeskriminalamt Eimsbüttel hat die Ermittlungen übernommen und setzt jetzt auf die Hilfe aller Hamburger. Wer den Vermissten gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhält, solle sich dringend melden.
Hinweise nimmt die Polizei unter 040 / 4286-56789, jeder Polizeiwache oder über den Notruf 110 entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: Polizei Hamburg, Karl-Josef Hildenbrand/dpa