Seine letzte Nachricht wirft Fragen auf: Hamburger Polizei sucht nach 38-Jährigem
Hamburg - Aufregung im Hamburger Stadtteil Groß Borstel: Seit Donnerstagmittag wird der 38-jährige Tobias L. vermisst!
Der Mann, der zuletzt in einer Hilfseinrichtung an der Borsteler Chaussee untergebracht war, ist wie vom Erdboden verschluckt.
Mitarbeitende der Einrichtung schlugen Alarm, nachdem sie eine Nachricht des Mannes erhalten hatten. Was genau in der Nachricht stand, teilte die Polizei nicht mit. Danach verlor sich jede Spur.
Der 38-Jährige gilt als wohnungslos, hielt sich aber immer wieder in Groß Borstel auf. Weil sein Aufenthaltsort völlig unklar ist und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, zog das Amtsgericht die Notbremse: Ein Richter gab grünes Licht für die Öffentlichkeitsfahndung.
Folgendermaßen wird der Vermisste beschrieben:
- 1,92 Meter groß
- schlanke Statur
- kurze dunkle Haare
- Vollbart
- zuletzt bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke und einem Basecap
Das Landeskriminalamt Eimsbüttel hat die Ermittlungen übernommen und setzt jetzt auf die Hilfe aller Hamburger. Wer den Vermissten gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhält, solle sich dringend melden.
Hinweise nimmt die Polizei unter 040 / 4286-56789, jeder Polizeiwache oder über den Notruf 110 entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: Polizei Hamburg, Karl-Josef Hildenbrand/dpa