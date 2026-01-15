Seine letzte Nachricht wirft Fragen auf: Hamburger Polizei sucht nach 38-Jährigem

Hamburg - Aufregung im Hamburger Stadtteil Groß Borstel: Seit Donnerstagmittag wird der 38-jährige Tobias L. vermisst !

Tobias L. (38) wird seit Donnerstag vermisst. Die Polizei kann eine Eigengefährdung nicht ausschließen. © Polizei Hamburg

Der Mann, der zuletzt in einer Hilfseinrichtung an der Borsteler Chaussee untergebracht war, ist wie vom Erdboden verschluckt.

Mitarbeitende der Einrichtung schlugen Alarm, nachdem sie eine Nachricht des Mannes erhalten hatten. Was genau in der Nachricht stand, teilte die Polizei nicht mit. Danach verlor sich jede Spur.

Der 38-Jährige gilt als wohnungslos, hielt sich aber immer wieder in Groß Borstel auf. Weil sein Aufenthaltsort völlig unklar ist und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, zog das Amtsgericht die Notbremse: Ein Richter gab grünes Licht für die Öffentlichkeitsfahndung.

Folgendermaßen wird der Vermisste beschrieben: