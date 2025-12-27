Traurige Gewissheit: Vermisste Frau tot aufgefunden

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde die Frau leblos aufgefunden. Ein Straftatverdacht besteht nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Torgau - Die Polizeidirektion Leipzig sucht nach einer vermissten Frau . Seit Dienstag hat sie niemand mehr gesehen.

Die Suche ist beendet. Die Vermisste wurde tot aufgefunden. © Polizeidirektion Leipzig

Polizeisprecherin Melanie Roeber teilte am Mittwoch mit, dass die Frau zuletzt am 23. Dezember gegen 10.45 Uhr in Dreiheide gesehen wurde.

Die 66-Jährige war im Auto unterwegs und wollte zum Einkaufen fahren. Davon ist sie nicht zurückgekehrt und niemand weiß, wo sie sich seitdem aufhält.

Bisherige Suchmaßnahmen waren nicht erfolgreich. Die Polizei kann eine Eigengefährdung nicht ausschließen und sucht nun mithilfe der Öffentlichkeit nach der Frau.