Seit Donnerstag verschwunden: Wer hat Bernd R. (69) gesehen?
Aschersleben - Seit Donnerstagvormittag wird ein Senior aus dem Salzlandkreis vermisst. Die Polizei veröffentlichte nun ein Foto und eine Personenbeschreibung.
Der 69 Jahre alte Bernd R. verließ gegen 10 Uhr sein Zuhause, ein Seniorenpflegeheim in Aschersleben (Sachsen-Anhalt), und ist seitdem spurlos verschwunden.
Bisherige Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Mannes, sodass die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet.
Bernd R. wird wie folgt beschrieben:
- graues Haar
- 100 kg schwer
- etwa 1,82 m groß
- trug kariertes Hemd , lange Jeans, blau-rote Turnschuhe
Zudem zeigt Herr R. Anzeichen einer Demenz, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis mit.
Habt Ihr den Vermissten gesehen? Sämtliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis, gern auch telefonisch unter 03471/379-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Polizeirevier Salzlandkreis