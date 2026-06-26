Seit Donnerstag verschwunden: Wer hat Bernd R. (69) gesehen?

Aschersleben - Seit Donnerstagvormittag wird ein Senior aus dem Salzlandkreis vermisst . Die Polizei veröffentlichte nun ein Foto und eine Personenbeschreibung.

Bernd R. (69) aus Aschersleben wird vermisst. © Polizeirevier Salzlandkreis

Der 69 Jahre alte Bernd R. verließ gegen 10 Uhr sein Zuhause, ein Seniorenpflegeheim in Aschersleben (Sachsen-Anhalt), und ist seitdem spurlos verschwunden.

Bisherige Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Mannes, sodass die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet.

Bernd R. wird wie folgt beschrieben:

graues Haar

100 kg schwer

etwa 1,82 m groß

trug kariertes Hemd , lange Jeans, blau-rote Turnschuhe

Zudem zeigt Herr R. Anzeichen einer Demenz, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis mit.