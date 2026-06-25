Teenager aus Heim abgehauen: Er ist auf Medikamente angewiesen

Potsdam - Die Polizei in Brandenburg bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Jugendlichen, der am Montag aus einem Heim in Potsdam abgehauen ist.

Bei dem 15-Jährigen könnte eine gesundheitliche Gefährdung vorliegen. © Patrick Pleul/dpa, Polizeidirektion West (Bildmontage)

Nourjan M. kehrte nicht zur vereinbarten Zeit zurück und machte auch keine Angaben zu seinem Aufenthaltsort, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte.

Demnach hat der 15-Jährige zuletzt am Dienstag Kontakt zu der Einrichtung im Ortsteil Marquardt aufgenommen.

Bei dem Jugendlichen bestehen nach Polizeiangaben "Hinweise auf eine mögliche gesundheitliche Gefährdung". So sei er unter anderem auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Wer hat den Jungen seit seinem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?