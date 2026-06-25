Junge Mutter nimmt Pflegevater das Kind weg und flüchtet: Hier wurden sie gefunden

Sonneberg - Eine junge Mutter hatte sich bei einer zufälligen Begegnung mit den Pflegeeltern ihre kleine Tochter geschnappt und war verschwunden. Nun sind beide wieder aufgetaucht.

Mutter und Tochter wurden wohlbehalten in Baden-Württemberg gefunden. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurden die 19-Jährige und ihre knapp 2-jährige Tochter am heutigen Donnerstag (25. Juni) in Baden-Württemberg gefunden.

Vorausgegangen waren Zeugenhinweise.

Den Angaben nach geht es der Mutter sowie ihrer Tochter gut. Das kleine Mädchen wird nun wieder an das zuständige Jugendamt übergeben, teilten die Beamten mit.

Die junge Mama und ihr Kind wurden seit dem 18. Juni vermisst.

Wie die Polizei damals mitgeteilt hatte, war das kleine Mädchen mit ihrem Pflegevater im Sonneberger Ortsteil Blechhammer unterwegs, als sie dort zufällig der leiblichen Mutter begegnet waren.

Wegen einer Maßnahme des Jugendamtes befindet sich der Sprössling derzeit in der Obhut von Pflegeeltern, hieß es.