Vermisstensuche in Sachsen endet tragisch: Mann tot im Wald gefunden
Update, 8. Mai, 15.39 Uhr: Vermisster tot aufgefunden
Polizisten fanden den Vermissten am Freitagmittag tot im Wald zwischen Trünzig und Seelingstädt. "Es gibt keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat", teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit.
Erstmeldung: 7. Mai, 16.34 Uhr:
Langenbernsdorf - Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach einem 54-Jährigen aus Langenbernsdorf (Landkreis Zwickau).
Der Vermisste wurde zuletzt am Mittwochmorgen in seinem Wohnhaus in der Straße Waldhäuser im Ortsteil Trünzig gesehen. Das war gegen 6.30 Uhr. Seitdem fehlt von dem Mann jede Spur und alle Suchmaßnahmen brachten keinen Erfolg.
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,68 Meter groß
- schlank
- trägt einen schmalen Kinnbart
Die Polizei fragt nun: Wer hat den Mann seit Mittwochmorgen gesehen und kann Angaben zu seinem möglichen Aufenthaltsort machen?
Hinweise nimmt das Polizeirevier Werdau unter der Telefonnummer 03761/7020 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa