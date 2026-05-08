Vermisstensuche in Sachsen endet tragisch: Mann tot im Wald gefunden

Polizisten fanden den Vermissten am Freitagmittag tot im Wald zwischen Trünzig und Seelingstädt. "Es gibt keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat", teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit.

Langenbernsdorf - Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach einem 54-Jährigen aus Langenbernsdorf (Landkreis Zwickau ).

Die Polizei sucht nach einem Mann (54) aus Langenbernsdorf, der seit Mittwoch vermisst wird. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Der Vermisste wurde zuletzt am Mittwochmorgen in seinem Wohnhaus in der Straße Waldhäuser im Ortsteil Trünzig gesehen. Das war gegen 6.30 Uhr. Seitdem fehlt von dem Mann jede Spur und alle Suchmaßnahmen brachten keinen Erfolg.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: