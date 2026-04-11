Seit Freitag hat ihn niemand mehr gesehen: Wer weiß, wo Rüdiger R. steckt?

Hamburg - Wer hat diesen Mann gesehen? Zuletzt war Rüdiger R., der aus Weimar stammt, am Freitagmorgen in Hamburg-Eißendorf unterwegs. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihm um die Mithilfe der Bevölkerung.

Rüdiger R. (52) wird seit Freitagmorgen vermisst. © Bildmontage: Julian Stratenschulte/dpa, Polizei Hamburg

Wie die Polizei Hamburg mitteilte, verließ der 52-Jährige am Morgen des Freitags die Wohnung seiner Eltern - und ist seitdem verschwunden.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

männlich

52 Jahre alt

1,83 Meter groß

kräftige Statur

lichtes, helles Haar

Die bisherigen Suchmaßnahmen und Ermittlungen haben nicht zum Auffinden des Mannes geführt.

Deswegen bitten die Hamburger Beamten nun: Wer Hinweise zu dem Vermissten geben kann oder weiß, wo dieser sich aufhält, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 040 4286 56789 zu melden.