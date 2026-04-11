Seit Freitag hat ihn niemand mehr gesehen: Wer weiß, wo Rüdiger R. steckt?
Hamburg - Wer hat diesen Mann gesehen? Zuletzt war Rüdiger R., der aus Weimar stammt, am Freitagmorgen in Hamburg-Eißendorf unterwegs. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihm um die Mithilfe der Bevölkerung.
Wie die Polizei Hamburg mitteilte, verließ der 52-Jährige am Morgen des Freitags die Wohnung seiner Eltern - und ist seitdem verschwunden.
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
männlich
52 Jahre alt
1,83 Meter groß
kräftige Statur
lichtes, helles Haar
Die bisherigen Suchmaßnahmen und Ermittlungen haben nicht zum Auffinden des Mannes geführt.
Deswegen bitten die Hamburger Beamten nun: Wer Hinweise zu dem Vermissten geben kann oder weiß, wo dieser sich aufhält, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 040 4286 56789 zu melden.
Hinweise werden zudem an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Wer der vermissten Rüdiger R. sieht, soll direkt die 110 zu wählen.
Titelfoto: Bildmontage: Julian Stratenschulte/dpa, Polizei Hamburg