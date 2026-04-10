Knochen von dem vor elf Jahren verschwundenen Studenten gefunden? Untersuchung liefert Antwort

Neumünster/Kiel - Noch immer sind viele Fragen im rätselhaften Vermisstenfall um Horst Georg Linnemann aus Neumünster offen. Jetzt sind die Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchung von Knochen, die Ende März von der Cold Case Unit entdeckt wurden, da.

Die Polizei suchte bereits im Februar 2026 in einem Waldgebiet nahe Neumünster nach der Leiche von Horst-Georg Linnemann. © Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

Die Ermittler hatten große Hoffnung, dass es sich bei den gefundenen Überresten womöglich um das Skelett des Vermissten handeln könnte. Doch das Ergebnis zeigt: Bei den gefundenen Knochen handelt es sich ausschließlich um Tierknochen.

Das Ergebnis teilte die Staatsanwaltschaft Kiel und des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein am Freitag mit. Eine Spur zu dem seit 2014 verschwundenen Mann ist damit erneut im Sande verlaufen.

Horst Georg Linnemann war zum Zeitpunkt seines Verschwindens gerade einmal 28 Jahre alt. Seit dem 15. Dezember 2014 fehlt von dem Mann aus dem Neumünsteraner Stadtteil Faldera jede Spur.

Trotz intensiver Ermittlungen und zahlreicher Suchaktionen konnte sein Leichnam bis heute nicht gefunden werden. Für die Ermittler steht jedoch bereits seit längerer Zeit fest: Sie gehen von einem Tötungsdelikt aus.