Seit Herrentag vermisst: 59-Jähriger ist wieder da!

Alles in Kürze

Gute Nachrichten: Wie die Polizei mitteilte, konnte der 59-Jährige aus der Dresdner Südvorstadt mittlerweile in Gorbitz angetroffen werden. Die Beamten haben ihn wohlbehalten zurück zu seiner Unterkunft gebracht.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach O. (59). © Montage: Polizei Dresden, 123rf/footooo

Zuletzt wurde der Mann am Herrentag gesehen. O. verließ am Abend seine Unterkunft in der Dresdner Südvorstadt mit unbekanntem Ziel.

Der 59-Jährige ist auf Medikamente angewiesen, die er nicht mitnahm, so die Polizei.

Trotz ausgedehnter Suche fehlt vom Ukrainer jede Spur. Auch ein Fährtenhund war im Einsatz. Vergeblich.

Nun sucht die Polizei öffentlich nach O. und fragt: Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Wer hat ihn gesehen?

Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.