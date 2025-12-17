Seit Nikolaustag verschwunden: Vermisster aus Dresden-Strehlen wieder da

Die Polizei sucht nach einem vermissten Mann aus Dresden.

Von Malte Kurtz

Der 21-Jährige ist wieder aufgetaucht, wie die Polizeidirektion Dresden am Mittwoch mitteilte. Zeugen hatten den Vermissten gesehen und die Polizei informiert.

Originalmeldung vom 15. Dezember:

Dresden - Ein Mann aus Dresden wurde seit dem Nikolaustag vermisst.

Seit dem 6. Dezember fehlte von dem 21-Jährigen jede Spur. © Polizeidirektion Dresden Der 21-Jährige verließ bereits am 5. Dezember seine Wohnung im Stadtteil Strehlen. Am Nikolaustag verschickte er mit seinem Handy noch eine letzte Nachricht, seither fehlt von ihm jede Spur, wie die Polizeidirektion Dresden am Montag mitteilte. Die bisherige Suche der Polizei brachte keinen Erfolg. Der Vermisste gilt als desorientiert und als unfähig, für sich selbst zu sorgen. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung, um den jungen Mann zu finden.