Seit Tagen fehlt von 14-Jähriger jede Spur: Wo ist Josefine A.?

Zuletzt wurde Josefine am vergangenen Donnerstag in Gießen gesehen.

Zu diesem Zweck wurde auch ein Foto der Vermissten veröffentlicht.

Zuletzt wurde die Jugendliche laut einem Sprecher der Polizei am vergangenen Donnerstag (18. Juli) in der Walltorstraße in Gießen gesehen.

Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Josefine wird wie folgt beschrieben:

1,73 Meter groß

schlanke Statur

hellbraune, lange Haare

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug die 14-Jährige ein hellblaues T-Shirt, eine graue, verwaschene Jeans und weiße Turnschuhe.

Auffallend ist zudem eine Narbe an der linken Hand.