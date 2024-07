Seit Tagen vermisst: 50-Jähriger wieder aufgetaucht

Wie die Polizei mitteilte, wurde der vermisste 50-Jährige aus Glauchau am heutigen Dienstagmorgen wohlbehalten im Erzgebirge angetroffen.

Die Polizei sucht derzeit nach einem Mann (50) aus Glauchau. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde

Der Mann wurde zuletzt am Sonntagvormittag in einem Pflegeheim an der Robert-Koch-Siedlung gesehen - seitdem fehlt von ihm jede Spur.

So wird der Vermisste beschrieben:

1,85 Meter groß

kräftige Körpergestalt

kurze Haare

wirkt etwa 10 Jahre jünger

trug ein lindgrünes T-Shirt blaue Bermudashorts und Turnschuhe

hat eine 15 Zentimeter lange Narbe am linken Unterarm

"Alle bisher ergriffenen Suchmaßnahmen führten leider nicht zum Auffinden", heißt es von der Polizei. Daher braucht die Polizei nun Eure Hilfe.