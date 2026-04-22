Kinder aus Pirna werden vermisst: Wer hat Lina Sophie und Collin gesehen?

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Vermisst: Die Kinder Lina Sophie M. (11) und Collin H. (12) aus Pirna verließen Dienstagnachmittag ihre Wohnungen und sind seither verschwunden.

Von Jacqueline Grünberger

Pirna - Vermisst: Die Polizei sucht derzeit nach Lina Sophie M. (11) und Collin H. (12) aus Pirna.

Lina Sophie M. (11) und Collin H. (12) sind seit Dienstagnachmittag verschwunden. Die Polizei hofft auf sachdienliche Zeugenhinweise zum Aufenthaltsort.
Lina Sophie M. (11) und Collin H. (12) sind seit Dienstagnachmittag verschwunden. Die Polizei hofft auf sachdienliche Zeugenhinweise zum Aufenthaltsort.  © Fotomontage: Polizei Dresden, Lino Mirgeler/dpa

Seit Dienstagnachmittag fehlt von den beiden Kindern jede Spur.

Laut Polizei verließen die Elf- und der Zwölfjährige ihre Wohnungen. Ihr Aufenthaltsort ist seither unklar. Auch mögliche Anlaufstellen der beiden werden geprüft, bisher ohne Erfolg.

Die Kinder sind gemeinsam unterwegs und nutzen dabei möglicherweise die öffentlichen Verkehrsmittel.

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Die Polizei bittet nun dringend um Hilfe bei der Suche nach dem vermissten Mädchen und Jungen.

Die Beschreibung zu Lina Sophie lautet:

  • knapp 1,40 Meter groß
  • schlank
  • mittellange blonde Haare
  • sie trägt eine weinrote Jacke und rosa Turnschuhe

Collin wird wie folgt beschrieben:

  • etwa 1,60 Meter groß
  • schlank
  • blonde kurze Haare
  • blasser Teint
  • zuletzt trug er eine grüne Tarnfleckhose sowie ein weißes T-Shirt

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Lina Sophie und Collin liefern kann, wird gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/4832233 zu melden.

Titelfoto: Fotomontage: Polizei Dresden, Lino Mirgeler/dpa

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