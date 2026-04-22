Vermisster aus Plauen wieder aufgetaucht
Update, 22. April, 14.38 Uhr: Vermisster gefunden
Polizeikräfte fanden den Vermissten am Mittwochmittag an einem Bach in der Nähe der Pfaffengutstraße. Er wird nun medizinisch untersucht.
Erstmeldung: 22. April, 10.55 Uhr:
Plauen - Seit Dienstag wird ein Senior (74) aus Plauen (Vogtland) vermisst, die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann.
Am späten Dienstagnachmittag meldete das Personal eines Pflegeheims an der Robert-Koch-Straße den Rentner als vermisst. Der 74-Jährige wurde dort gegen 17 Uhr zuletzt gesehen.
Gesucht wurde bisher unter anderem mit Suchhunden, Hubschrauber und Drohne, aber bislang leider ohne Erfolg.
Habt Ihr den Senior gesehen oder wisst, wo er sich aktuell aufhält?
Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Plauen unter der Telefonnummer 03741 140 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Robert Michael/dpa