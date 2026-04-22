Vermisster aus Plauen wieder aufgetaucht

Polizeikräfte fanden den Vermissten am Mittwochmittag an einem Bach in der Nähe der Pfaffengutstraße. Er wird nun medizinisch untersucht.

Plauen - Seit Dienstag wird ein Senior (74) aus Plauen ( Vogtland ) vermisst, die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann.

Auch mit einem Hubschrauber wurde nach Volker (74) (Archivbild) © Robert Michael/dpa

Am späten Dienstagnachmittag meldete das Personal eines Pflegeheims an der Robert-Koch-Straße den Rentner als vermisst. Der 74-Jährige wurde dort gegen 17 Uhr zuletzt gesehen.

Gesucht wurde bisher unter anderem mit Suchhunden, Hubschrauber und Drohne, aber bislang leider ohne Erfolg.