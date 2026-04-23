Seit Tagen verschwunden: Vermisste 40-Jährige tot

Traurige Gewissheit: Wie die Polizei berichtet, ist die 40-Jährige tot aufgefunden worden. Die Berliner Polizei konnte sie zweifelsfrei identifizieren.

Großbeeren - Eine Brandenburgerin ist seit Tagen spurlos verschwunden. Trotz intensiver Suchmaßnahmen fehlt von ihr jede Spur. Jetzt hofft die Polizei auf entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Tag ihres Verschwindens war die 40-Jährigemit einem dunkelgrünen Daunenmantel bekleidet. © Rolf Vennenbernd/dpa; Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Seit Montagnachmittag fehlt von der 40-Jährigen aus Großbeeren (Landkreis Teltow-Fleming) jede Spur. Zuletzt wurde sie in Berlin-Steglitz in der Hildburghauser Straße/Woltmannweg gesehen.

Neben der Polizei Brandenburg sind auch Kräfte der Bundespolizei und der Berliner Polizei im Einsatz. Sogar Fährtenhunde wurden eingesetzt – bislang ohne Erfolg.

Die Ermittler schließen nicht aus, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet.

Am Tag ihres Verschwindens war sie mit einem dunkelgrünen Daunenmantel, einer blauen Jeans und dunklen Stiefeln bekleidet.