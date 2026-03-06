Seit Tagen verschwunden: Vermisste Leipzigerin in anderem Bundesland aufgetaucht

Sie ist wieder da: Wie die Polizei am Freitagmorgen bestätigte, befindet sich die Frau außerhalb von Sachsen in medizinischer Behandlung.

Leipzig - Eine Leipzigerin ist seit Freitag spurlos verschwunden. Da die Polizei bisher erfolglos nach der Frau gesucht hat, wenden sich die Beamten nun an die Öffentlichkeit.

Die Frau ist wieder aufgetaucht und befindet sich in medizinischer Behandlung. © Montage: Soeren Stache/dpa; Polizei Sachsen

Zuletzt wurde sie am Freitag gegen 8 Uhr in der Scharnhorststraße gesehen, seitdem ist die Frau verschwunden.

Am Montag wurde der Vermisstenfall der Polizei gemeldet. Seitdem verläuft die Suche erfolglos.

Erschwerend zu den nächtlichen Temperaturen um den Gefrierpunkt kommt, dass die Vermisste medizinisch betreut werden muss.

Sie trägt vermutlich eine schwarze Leggins, ein buntes Blumenkleid (siehe Abbildung) und eine schwarze Steppjacke.

"Die Polizei sucht nun nach Personen, die mit der Vermissten Kontakt hatten, sie gesehen haben oder wissen, wo sie sich aufhalten könnte", erklärt Sprecher Paul Engelmann.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei dem Polizeirevier Leipzig-Südost unter der Tel. 0341/30300 zu melden.