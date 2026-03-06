Vermisste 17-Jährige aus Neuruppin nach Suchaktion gefunden
Erstmeldung vom 6. März, 22.14 Uhr: 17-Jährige ist wieder da
Die Vermisste sei im Stadtgebiet von Neuruppin gegen 19.30 Uhr wohlbehalten aufgefunden worden, teilte die Polizei am Abend mit. An der Suchmaßnahme war auch ein Fährtenhund und Polizeihubschrauber beteiligt.
Die Jugendliche wurde den Angaben nach in die medizinische Obhut eines Krankenhauses übergeben
Erstmeldung vom 6. März, 20.28 Uhr
Neuruppin - Die Brandenburger Polizei sucht nach einer vermissten 17-Jährigen aus Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Nach Angaben der Behörde verließ die Jugendliche am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr ein Krankenhaus, in dem wegen einer psychischen Erkrankung behandelt wurde. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.
Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung, da ein lebensbedrohlicher Zustand nicht ausgeschlossen werden kann.
Wer die Jugendliche gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin unter der Telefonnummer 03391 – 3540 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.
Titelfoto: Polizei Brandenburg (Bildmontage)