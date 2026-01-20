 649

Seit Weihnachten verschwunden: Wer hat Celina (14) aus Pirna gesehen?

Die 14-jährige Celina F. aus Pirna-Sonnenstein wird seit dem 23. Dezember des vergangenen Jahres vermisst. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Pirna-Sonnenstein - Wo ist die 14-jährige Celina F. aus Pirna? Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Teenagerin.

Seit 23. Dezember ist die 14-jährige Celina F. aus Pirna-Sonnenstein unauffindbar. Jetzt wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Wie die Polizei mitteilte, wird Celina seit dem 23. Dezember des vergangenen Jahres vermisst.

An jenem Tag verließ sie ihre Unterkunft im Pirnaer Ortsteil Sonnenstein und ist seitdem nicht mehr aufzufinden. Erst im September des vergangenen Jahres wurde die damals 13-Jährige schon mal als vermisst gemeldet.

Die Beamten beschreiben die 14-Jährige wie folgt:

  • 1,67 Meter groß
  • kräftige Statur
  • natürliche blonde Haare, die in unregelmäßigen Abständen getönt wurden

Wer die 14-jährige Celina F. gesehen hat oder Angaben zu ihrem momentanen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 bei der Polizei melden.

