Seniorin ist dement und ohne Orientierung: Wo ist diese Touristin in Hamburg?
Hamburg - Seit Sonntagabend wird eine 75-jährige Touristin in Hamburg vermisst. Die Frau ist dement und orientierungslos. Wer hat Karin v. E. gesehen?
Wie die Polizei Hamburg mitteilte, ist die Vermisste aktuell als Touristin in Hamburg unterwegs. Jedoch stieg die Frau nicht wie vereinbart an der Haltestelle "Sternschanze" der U3 aus, um zu ihrem Hotel zu gehen.
Zuletzt wurde die Seniorin gegen 21.30 Uhr in der Nacht zu Montag von Mitarbeitenden in einem Hotel am Dammtorwall gesehen.
Bisher haben die Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der dementen Frau geführt, deswegen bittet die Polizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- 1,75 bis 1,80 Meter groß
- nach hinten gebundenes, blondes Haar
- Brillenträgerin
- trug zuletzt ein Kleid mit schwarz-rotem Muster
- hatte eine schwarze Tasche bei sich
Wer Hinweise zu der Seniorin geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286 56789 bei der Polizei zu melden.
Außerdem werden Informationen an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Wer die Vermisste sieht, soll direkt die 110 wählen.
Titelfoto: Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizei Hamburg