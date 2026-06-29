Seniorin ist dement und ohne Orientierung: Wo ist diese Touristin in Hamburg?

Hamburg - Seit Sonntagabend wird eine 75-jährige Touristin in Hamburg vermisst. Die Frau ist dement und orientierungslos. Wer hat Karin v. E. gesehen?

Wer hat diese Touristin in Hamburg gesehen? © Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizei Hamburg

Wie die Polizei Hamburg mitteilte, ist die Vermisste aktuell als Touristin in Hamburg unterwegs. Jedoch stieg die Frau nicht wie vereinbart an der Haltestelle "Sternschanze" der U3 aus, um zu ihrem Hotel zu gehen.

Zuletzt wurde die Seniorin gegen 21.30 Uhr in der Nacht zu Montag von Mitarbeitenden in einem Hotel am Dammtorwall gesehen.

Bisher haben die Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der dementen Frau geführt, deswegen bittet die Polizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: