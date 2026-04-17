Sie ist in einem Peugeot unterwegs: Wo ist Christel C. (76)?
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Eversdorf - Seit Freitagabend wird eine Seniorin aus der Altmark vermisst. Die Polizei bittet nun um die Mithilfe der Bevölkerung.
Gegen 20.15 Uhr wurde gemeldet, dass die 76 Jahre alte Christel C. aus Eversdorf (Sachsen-Anhalt) verschwunden ist.
Sie verließ gegen 10 Uhr ihre Wohnadresse und fuhr mit einem grauen Peugeot 206, Baujahr 2005 mit dem Kennzeichen "SAW - J 610", davon.
Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel am späten Abend mitteilte, konnte die Dame bislang noch nicht aufgefunden werden.
Christel C. wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,65 m groß
- weiße Haare
- leichte X-Beine
- trägt eine dunkle Jeans, eine weiß/schwarze Bluse
Habt Ihr etwas gesehen oder gehört? Hinweise zum Verbleib der vermissten 76-Jährigen erbittet die Polizei in Salzwedel unter Tel. 03901/8480.
Titelfoto: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel