Sie ist in einem Peugeot unterwegs: Wo ist Christel C. (76)?

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Seit Freitagabend wird eine Seniorin aus der Altmark vermisst. Die Polizei bittet nun um die Mithilfe der Bevölkerung.

Von Lena Schubert

Eversdorf - Seit Freitagabend wird eine Seniorin aus der Altmark vermisst. Die Polizei bittet nun um die Mithilfe der Bevölkerung.

Christel C. aus Salzwedel wird vermisst.
Christel C. aus Salzwedel wird vermisst.  © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Gegen 20.15 Uhr wurde gemeldet, dass die 76 Jahre alte Christel C. aus Eversdorf (Sachsen-Anhalt) verschwunden ist.

Sie verließ gegen 10 Uhr ihre Wohnadresse und fuhr mit einem grauen Peugeot 206, Baujahr 2005 mit dem Kennzeichen "SAW - J 610", davon.

Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel am späten Abend mitteilte, konnte die Dame bislang noch nicht aufgefunden werden.

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Christel C. wird wie folgt beschrieben:

  • etwa 1,65 m groß
  • weiße Haare
  • leichte X-Beine
  • trägt eine dunkle Jeans, eine weiß/schwarze Bluse

Habt Ihr etwas gesehen oder gehört? Hinweise zum Verbleib der vermissten 76-Jährigen erbittet die Polizei in Salzwedel unter Tel. 03901/8480.

Titelfoto: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

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