Sie ist in einem Peugeot unterwegs: Wo ist Christel C. (76)?

Eversdorf - Seit Freitagabend wird eine Seniorin aus der Altmark vermisst . Die Polizei bittet nun um die Mithilfe der Bevölkerung.

Christel C. aus Salzwedel wird vermisst. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Gegen 20.15 Uhr wurde gemeldet, dass die 76 Jahre alte Christel C. aus Eversdorf (Sachsen-Anhalt) verschwunden ist.

Sie verließ gegen 10 Uhr ihre Wohnadresse und fuhr mit einem grauen Peugeot 206, Baujahr 2005 mit dem Kennzeichen "SAW - J 610", davon.

Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel am späten Abend mitteilte, konnte die Dame bislang noch nicht aufgefunden werden.

Christel C. wird wie folgt beschrieben: