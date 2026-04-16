Seit fast einer Woche vermisst: Wer hat Leonie R. (15) aus Schönebeck gesehen?

Schönebeck (Elbe) - In Schönebeck ( Salzlandkreis ) wird seit etwa einer Woche die 15-jähriges Leonie R. vermisst . Die Polizei bittet nun um die Hilfe der Bevölkerung bei der Suche.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Leonie R. (15) liefern? © Bildmontage: Polizeirevier Salzlandkreis, Soeren Stache/dpa

Nach Angaben des Polizeireviers Salzlandkreis wurde das Mädchen zuletzt am 10. April 2026 gesehen. "Sie verließ ihr gewohntes Lebensumfeld in Schönebeck mit unbekanntem Ziel", so ein Sprecher der Polizei am Donnerstag.

Derzeit wird vermutet, dass sich die Jugendliche möglicherweise im Bereich Magdeburg aufhalten könnte. Seitens der Familie konnte bisher kein telefonischer Kontakt zu ihr hergestellt werden, hieß es weiter.

Da erste Fahndungsmaßnahmen ebenfalls nicht zum Auffinden der 15-Jährigen geführt haben, hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: