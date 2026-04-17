Seit drei Tagen vermisst: Wo ist die 13-jährige Alaa aus Osthessen?

Bad Salzschlirf/Frankfurt am Main - Bei der Suche nach der vermissten 13 Jahre alten Alaa A. aus dem osthessischen Bad Salzschlirf (Landkreis Fulda) bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Zuletzt wurde die 13-Jährige am Dienstagmittag in ihrem Heimatort Bad Salzschlirf gesehen. © Bildmontage: dpa/Friso Gentsch, Polizeipräsidium Osthessen

In diesem Zusammenhang wurde auch ein Foto des Mädchens veröffentlicht.

Alaa wird bereits seit vergangenem Dienstag vermisst. Gesehen wurde sie zuletzt gegen 12.30 Uhr in Bad Salzschlirf.

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war die 13-Jährige bereits häufiger verschwunden, konnte aber immer wieder aufgegriffen werden. Möglicherweise hält sie sich zurzeit im Raum Frankfurt am Main auf, allerdings konnte keine der Fahndungsmaßnahmen der Polizei zum Auffinden des Mädchens führen.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,66 Meter groß

lange, geglättete dunkle Haare

schwarze Brille

grünes T-Shirt

dunkle, weite Jeans

Alaa wirke laut Polizei darüber hinaus älter, als sie ist. Sie sehe eher wie eine 16- oder 17-Jährige aus.