Seit drei Tagen vermisst: Wo ist die 13-jährige Alaa aus Osthessen?
Bad Salzschlirf/Frankfurt am Main - Bei der Suche nach der vermissten 13 Jahre alten Alaa A. aus dem osthessischen Bad Salzschlirf (Landkreis Fulda) bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.
In diesem Zusammenhang wurde auch ein Foto des Mädchens veröffentlicht.
Alaa wird bereits seit vergangenem Dienstag vermisst. Gesehen wurde sie zuletzt gegen 12.30 Uhr in Bad Salzschlirf.
Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war die 13-Jährige bereits häufiger verschwunden, konnte aber immer wieder aufgegriffen werden. Möglicherweise hält sie sich zurzeit im Raum Frankfurt am Main auf, allerdings konnte keine der Fahndungsmaßnahmen der Polizei zum Auffinden des Mädchens führen.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
etwa 1,66 Meter groß
lange, geglättete dunkle Haare
schwarze Brille
grünes T-Shirt
dunkle, weite Jeans
Alaa wirke laut Polizei darüber hinaus älter, als sie ist. Sie sehe eher wie eine 16- oder 17-Jährige aus.
Wer die Jugendliche gesehen hat oder anderweitig Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0661/105-0 oder mit einer Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: Bildmontage: dpa/Friso Gentsch, Polizeipräsidium Osthessen