Seit drei Tagen vermisst: Wo ist die 13-jährige Alaa aus Osthessen?

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Seit Dienstag wird die 13-jährige Alaa aus dem osthessischen Bad Salzschlirf vermisst. Möglicherweise hält sich das Mädchen in Frankfurt auf.

Von Marc Thomé

Bad Salzschlirf/Frankfurt am Main - Bei der Suche nach der vermissten 13 Jahre alten Alaa A. aus dem osthessischen Bad Salzschlirf (Landkreis Fulda) bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Zuletzt wurde die 13-Jährige am Dienstagmittag in ihrem Heimatort Bad Salzschlirf gesehen.
Zuletzt wurde die 13-Jährige am Dienstagmittag in ihrem Heimatort Bad Salzschlirf gesehen.  © Bildmontage: dpa/Friso Gentsch, Polizeipräsidium Osthessen

In diesem Zusammenhang wurde auch ein Foto des Mädchens veröffentlicht.

Alaa wird bereits seit vergangenem Dienstag vermisst. Gesehen wurde sie zuletzt gegen 12.30 Uhr in Bad Salzschlirf.

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war die 13-Jährige bereits häufiger verschwunden, konnte aber immer wieder aufgegriffen werden. Möglicherweise hält sie sich zurzeit im Raum Frankfurt am Main auf, allerdings konnte keine der Fahndungsmaßnahmen der Polizei zum Auffinden des Mädchens führen.

Seit fast einer Woche vermisst: Wer hat Leonie R. (15) aus Schönebeck gesehen?
Vermisste Personen Seit fast einer Woche vermisst: Wer hat Leonie R. (15) aus Schönebeck gesehen?

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

  • etwa 1,66 Meter groß

  • lange, geglättete dunkle Haare

  • schwarze Brille

  • grünes T-Shirt

  • dunkle, weite Jeans

Alaa wirke laut Polizei darüber hinaus älter, als sie ist. Sie sehe eher wie eine 16- oder 17-Jährige aus.

Wer die Jugendliche gesehen hat oder anderweitig Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0661/105-0 oder mit einer Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Titelfoto: Bildmontage: dpa/Friso Gentsch, Polizeipräsidium Osthessen

Mehr zum Thema Vermisste Personen: