Eigengefährdung möglich: Wo ist Walter K. (79) aus Magdeburg?

Magdeburg - Seit Freitagnachmittag sucht die Polizei fieberhaft nach einem vermissten Rentner aus Magdeburg . Von dem Mann fehlt bislang jede Spur.

Der 79-jährige Walter K. aus Magdeburg wird vermisst. © Polizeirevier Magdeburg

Der 79 Jahre alte Walter K. verließ gegen 16.40 Uhr seine Wohnung im Stadtteil Neue Neustadt, seitdem ist er spurlos verschwunden.

"Aufgrund der Umstände des Verschwindens kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden", teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Die Beamten suchten bereits umfangreich nach dem Senior, konnten ihn aber noch nicht auffinden. Die Polizei veröffentlichte nun ein Foto von Herrn K. und beschreibt ihn wie folgt: