Zuletzt trug sie eine weiße Jacke: Wo ist die 15-jährige Haifaa?

Haifaa Dakhir M. wird seit Donnerstagabend vermisst. Die 15-Jährige ist nicht in die Jugendeinrichtung in Hamburg-Alsterdorf zurückgekommen.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Wo ist die 15-jährige? Haifaa Dakhir M. aus Hamburg-Alsterdorf wird seit Donnerstag vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihr um die Mithilfe der Bevölkerung.

Die 15-jährige Haifaa wird seit Donnerstagabend vermisst.
Die 15-jährige Haifaa wird seit Donnerstagabend vermisst.  © Fotomontage: Friso Gentsch/dpa, Polizei Hamburg

Wie die Polizei mitteilte, hat das Mädchen die Jugendeinrichtung in der Feuerbergstraße am Donnerstagabend verlassen und ist seitdem nicht zurückgekommen.

Ihr Aufenthaltsort sei unbekannt.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu ihrem Auffinden führten, suchen die Ermittler nun mit einem Foto in der Öffentlichkeit nach der Vermissten.

Teenie seit über zwei Wochen verschwunden: Wer hat Carl R. gesehen?
Vermisste Personen Teenie seit über zwei Wochen verschwunden: Wer hat Carl R. gesehen?

Haifaa Dakhir M. ist 1,60 Meter groß, hat eine schlanke Statur und lange braune Haare. Zuletzt soll das Mädchen eine weiße Jacke getragen haben. Ihrem Aussehen nach könne sie auch auf 16 Jahre alt geschätzt werden.

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jeder Dienststelle entgegen. Wer Haifaa Dakhir M. sieht, soll die 110 wählen.

Titelfoto: Fotomontage: Friso Gentsch/dpa, Polizei Hamburg

Mehr zum Thema Vermisste Personen: