Sie kam vom Einkaufen nicht zurück: Polizei sucht nach vermisster 66-Jähriger

Torgau/Dreiheide - Die Polizeidirektion Leipzig sucht nach einer vermissten Frau aus Dreiheide-Großwig bei Torgau (Landkreis Nordsachsen). Seit Dienstag hat sie niemand mehr gesehen.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach der Vermissten. © Polizeidirektion Leipzig

Polizeisprecherin Melanie Roeber teilte am Mittwoch mit, dass die Frau zuletzt am 23. Dezember gegen 10.45 Uhr in der Windmühlenstraße in Dreiheide gesehen wurde.

Die 66-Jährige war in ihrem blauen VW Golf mit dem Kennzeichen TDO-MH-59 unterwegs und wollte zum Einkaufen fahren. Davon ist sie nicht zurückgekehrt und niemand weiß, wo sie sich seitdem aufhält.

Bisherige Suchmaßnahmen waren nicht erfolgreich. Die Polizei kann eine Eigengefährdung nicht ausschließen und sucht nun mithilfe der Öffentlichkeit nach der Frau.

Folgende Informationen sind über Heidrun M. bekannt: