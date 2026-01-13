Sie kehrte nicht vom Einkaufen zurück: Seniorin wohlbehalten aufgefunden

"Die Polizeidirektion Leipzig bedankt sich bei den Medien sowie allen Bürgerinnen und Bürgern für die Unterstützung bei der Suche nach der Vermissten", so Sprecher Engelmann.

Leipzig - Freitagvormittag wurde die Seniorin noch im Reudnitzer Kaufland gesehen, seitdem ist sie verschwunden. Die Polizei schlägt Alarm und weitet die Suche nun auf die Medien aus.

Seit Freitag wurde die Frau gesucht. © Daniel Karmann/dpa

Was ist passiert, seitdem die Leipzigerin gegen 11 Uhr in der Dresdner Straße einkaufen war?

Klar ist: Der Aufenthaltsort von ihr ist unbekannt und die polizeilichen Maßnahmen führten bisher nicht dazu, die 80-Jährige wiederzufinden.

"Aufgrund der Witterung und der Tatsache, dass Frau W. einer medizinischen Betreuung bedarf, wendet sich die Polizeidirektion Leipzig nun an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe bei der Suche", erklärt Polizeisprecher Paul Engelmann.

Wer hatte Kontakt zu der Vermissten, hat sie irgendwo gesehen, oder weiß, wo sie sich aufhalten könnte? Hinweise nimmt das Polizeirevier Leipzig-Südost in der Richard-Lehmann-Straße 19 entgegen. Ihr könnt Euch auch telefonisch unter der Tel: 0341/30300 melden.