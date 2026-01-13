Sie kehrte vom Einkaufen nicht zurück: Wer hat Renate Gerda gesehen?

Leipzig - Freitagvormittag wurde Renate Gerda W. (80) noch im Reudnitzer Kaufland gesehen, seitdem ist sie verschwunden. Die Polizei schlägt Alarm und weitet die Suche nun auf die Medien aus.

Renate Gerda W. (80) wurde zuletzt im Reudnitzer Kaufland gesehen, seitdem ist sie verschwunden. © Montage: Daniel Karmann/dpa; Polizei Sachsen

Was ist passiert, seitdem die Leipzigerin gegen 11 Uhr in der Dresdner Straße einkaufen war?

Klar ist: Der Aufenthaltsort von Renate Gerda ist unbekannt und die bisherigen polizeilichen Maßnahmen führten bisher nicht dazu, die 80-Jährige wiederzufinden.

"Aufgrund der Witterung und der Tatsache, dass Frau W. einer medizinischen Betreuung bedarf, wendet sich die Polizeidirektion Leipzig nun an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe bei der Suche", erklärt Polizeisprecher Paul Engelmann.

Renate Gerda W. (80) kann wie folgt beschrieben werden: