Sie könnte hilflos sein: Rentnerin aus Werdau vermisst

Wie die Polizei mitteilt, wurde die 93-Jährige zuletzt am späten Dienstagabend, kurz vor Mitternacht, an ihrer Wohnanschrift an der Freiherr-vom-Stein-Straße gesehen. Als sie am Mittwochmorgen nicht wieder auftauchte, wurde die Polizei alarmiert.

"Da die 93-Jährige schlecht sieht und Kreislaufprobleme hat, könnte sie sich in einer hilflosen Lage befinden", so eine Polizeisprecherin.

Die Beamten suchten bereits nach der Rentnerin - ohne Erfolg.

So wird die Vermisste beschrieben:



1,62 Meter groß

kräftig

rote, mittellange Haare

braune Augen

Ein Bild der Rentnerin könnt Ihr Euch auf der Seite der Polizei anschauen.