Sie verließ ihr Zuhause und verschwand: Wer hat Ayla (14) gesehen?

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Seit Freitag fehlt von der 14-jährigen Ayla S. aus der Ortschaft Kleinwülknitz jede Spur. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche.

Von Eric Mittmann

Kleinwülknitz - Die Polizei im Landkreis Anhalt-Bitterfeld bittet um Hilfe in einem Vermisstenfall.

Mit diesem Foto sucht die Polizei aktuell nach Ayla.
Mit diesem Foto sucht die Polizei aktuell nach Ayla.  © Montage: animaflorapicsstock/123RF, Polizei Anhalt-Bitterfeld

Seit Freitag fehlt von der 14-jährigen Ayla S. aus der Ortschaft Kleinwülknitz jede Spur.

Wie die Polizei mitteilte, verließ die Jugendliche am Freitagmorgen ihr Zuhause. Seitdem sei unklar, wo sie sich aufhält.

Die Behörde habe bereits Fahndungsmaßnahmen nach Ayla eingeleitet. Diese führten bislang jedoch nicht zum Auffinden der Teenagerin.

Sie ist auf Medikamente angewiesen: Wo ist Waltraud G. (82)?
Vermisste Personen Sie ist auf Medikamente angewiesen: Wo ist Waltraud G. (82)?

Deshalb wendet sich die Polizei nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung und bittet um Hilfe.

Dazu wurde auch eine Beschreibung von Ayla herausgegeben:

  • 1,60 Meter groß
  • schalnke Statur
  • schwarze Haare
  • möglicherweise mit schwarzem Oberteil und grauer Jogginghose bekleidet

Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Jugendlichen nimmt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter der Rufnummer 03496/4260 entgegen.

Titelfoto: Montage: animaflorapicsstock/123RF + Polizei Anhalt-Bitterfeld

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