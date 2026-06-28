Sie verließ ihr Zuhause und verschwand: Wer hat Ayla (14) gesehen?

Kleinwülknitz - Die Polizei im Landkreis Anhalt-Bitterfeld bittet um Hilfe in einem Vermisstenfall .

Mit diesem Foto sucht die Polizei aktuell nach Ayla. © Montage: animaflorapicsstock/123RF, Polizei Anhalt-Bitterfeld

Seit Freitag fehlt von der 14-jährigen Ayla S. aus der Ortschaft Kleinwülknitz jede Spur.

Wie die Polizei mitteilte, verließ die Jugendliche am Freitagmorgen ihr Zuhause. Seitdem sei unklar, wo sie sich aufhält.

Die Behörde habe bereits Fahndungsmaßnahmen nach Ayla eingeleitet. Diese führten bislang jedoch nicht zum Auffinden der Teenagerin.

Deshalb wendet sich die Polizei nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung und bittet um Hilfe.

Dazu wurde auch eine Beschreibung von Ayla herausgegeben: