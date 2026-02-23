 11.244

Seit Weihnachten verschwunden: Vermisster Mann aus Barleben tot aufgefunden

Seit Weihnachten wurde ein 32 Jahre alter Mann in Barleben vermisst. Er soll zuletzt am Adamsee gesehen worden sein. Jetzt gibt es traurige Gewissheit.

Von Robert Lilge, Sophie Marie Kemnitz

Update vom 23. Februar, 13.49 Uhr: Vermisster leblos im Mittellandkanal entdeckt

Wie das Polizeirevier Börde am Montag mitteilte, wurde am Samstagmittag eine leblose Person im Mittellandkanal gemeldet. Erste Erkenntnisse ergaben, dass es sich hierbei um die Leiche des seit Dezember vermissten 32-Jährigen aus Barleben handelt. Die Suchmaßnahmen sind somit eingestellt.

Die Hintergründe zur Todesursache sind bislang unklar. Eine rechtsmedizinische Untersuchung wurde veranlasst.

Erstmeldung vom 26. Dezember 2025

Barleben - Die Polizei in Barleben (Landkreis Börde) sucht weiterhin nach einem 32 Jahre alten Mann.

Der Vermisste wurde zuletzt am Barleber Adamsee gesehen.

Zuletzt wurde der Vermisste am 25. Dezember 2025 gegen 20 Uhr gesehen.

Zu diesem Zeitpunkt soll er sich in der Nähe des Barleber Adamsees im Buschweg aufgehalten haben, nachdem er die Wohnanschrift seiner Eltern verlassen hatte, teilte das Polizeirevier Börde mit.

Anschließend sei er in eine unbekannte Richtung davongegangen, hieß es.

Mögliche Aufenthaltsorte in der Nähe wurden in den vergangenen Wochen im Rahmen mehrerer polizeilicher Einsätze mit Fährtensuchhunden und einer Tauchergruppe erfolglos abgesucht, erklärte eine Sprecherin der Polizei.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 32-Jährige sich vermutlich zu Fuß in nördliche Richtung (Stadtgebiet Wolmirstedt) begeben haben soll. Es kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass der Vermisste öffentliche Verkehrsmittel genutzt hat.

Bislang wurden der Polizei keine Hinweise übermittelt.

Hinweise von Zeugen, die den Gesuchten gesichtet haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 03904/4780 beim Polizeirevier Börde zu melden.

Erstmeldung vom 26. Dezember 2025, 13.08 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 9.59 Uhr.

