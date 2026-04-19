19.04.2026 08:09 Sie war tagelang mit ihrem Auto verschwunden: Rentnerin aus Salzwedel ist zurück

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Seit Freitagabend wurde eine Seniorin aus der Altmark vermisst. Nun konnte sie von einer aufmerksame Zeugin gefunden werden.

Von Lena Schubert

Die Rentnerin konnte nach Angaben der Polizeiinspektion Stendal am Samstag aufgefunden werden. Eine aufmerksame Zeugin erkannte die vermisste Frau und verständigte die Einsatzkräfte. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei der Bevölkerung für die Unterstützung. Die Suchmaßnahmen sind somit eingestellt. Erstmeldung vom 17. April Eversdorf - Seit Freitagabend wird eine Seniorin aus der Altmark vermisst. Die Polizei bittet nun um die Mithilfe der Bevölkerung. Eine Rentnerin aus Salzwedel wurde vermisst, konnte aber gefunden werden. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel Gegen 20.15 Uhr wurde gemeldet, dass eine 76 Jährige aus Eversdorf (Sachsen-Anhalt) verschwunden ist. Sie verließ gegen 10 Uhr ihre Wohnadresse und fuhr mit ihrem Auto davon. Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel am späten Abend mitteilte, konnte die Dame bislang noch nicht aufgefunden werden. Vermisste Personen Seit drei Tagen vermisst: Wo ist die 13-jährige Alaa aus Osthessen? Habt Ihr etwas gesehen oder gehört? Hinweise zum Verbleib der vermissten 76-Jährigen erbittet die Polizei in Salzwedel unter Tel. 03901/8480.

Titelfoto: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel