Sie will sich womöglich etwas antun: Wo ist Lea-Chantal (16) aus Hamburg?

Die 16-jährige Lea-Chantal aus Hamburg wird bereits seit einigen Tagen vermisst. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sie sich womöglich etwas antun will. © Polizei Hamburg

Die Teenagerin verließ an dem besagten Tag ihre Wohneinrichtung in der Feuerbergstraße (Stadtteil Alsterdorf), wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Besonders brisant: Laut den Ermittlern kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Vermisste sich womöglich etwas antun will!

Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der Jugendlichen führten, bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Öffentlichkeit.

Lea-Chantal wird wie folgt beschrieben: