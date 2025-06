Sorge um vermissten Mann aus Sachsen wächst: Zeugen hörten Geschrei aus seiner Wohnung

Alles in Kürze

Auch Suchhunde unterstützen die Polizei in den vergangenen Tagen - bisher vergeblich. © Friso Gentsch/dpa

Den Angaben einer Sprecherin vom Dienstag zufolge sollen Anwohner am vergangenen Samstag gegen 23.15 Uhr lautes Geschrei aus der Wohnung des vermissten Frank Siegfried F. vernommen haben.

Sie alarmierten die Polizei, doch die konnte den Bornaer nicht in seiner Wohnung in der Straße An der Aue antreffen und leitete daraufhin sofort Suchmaßnahmen ein.

Doch trotz Unterstützung durch Bereitschaftspolizei, Suchhunde, Hubschrauber und Drohnen konnte der Mann in den vergangenen Tagen nicht gefunden werden.

Bereits am Montag hieß es vonseiten der Behörde, dass "nicht auszuschließen ist, dass ihm etwas zugestoßen ist oder er sich in einer hilflosen Lage befindet". Die neuen Erkenntnisse lassen nun noch mehr darauf schließen.

Die Leipziger Kripo setzt ihre Maßnahmen fort, ermittelt indes auch zu den möglichen Hintergründen des Verschwindens von Frank F.