Sie wurde mit einem Mann gesehen und kam nicht mehr nach Hause zurück: Wo ist diese Elfjährige?
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Wanzleben - Die Polizei in Wanzleben (Landkreis Börde) sucht derzeit nach einer elfjährigen Schülerin.
Pia E. gilt seit Montagnachmittag als vermisst, teilte das Polizeirevier Börde mit. Nach der Schule sei sie nicht mehr nach Hause zurückgekehrt, heißt es.
Das letzte Mal wurde sie in Wanzleben in Begleitung eines erwachsenen Mannes gesehen. Das Verhältnis zueinander soll vertraut ausgesehen haben, so die Ermittler.
Jetzt wird die Bevölkerung um Hilfe gebeten. Die Polizei hat eine Personenbeschreibung veröffentlicht.
So wird die Elfjährige beschrieben:
- circa 1,60 Meter groß
- scheinbares Alter: 13 Jahre
- blaue Augen
- korpulente Statur
- mittelblonde, lockige Haare, schulterlang
- hellblaue Jacke, hellblaue Jeans, dunkelblaue Schuhe
Wer das Mädchen gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthalt machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Börde unter Telefon 03904/4780 zu melden.
Titelfoto: Polizeirevier Börde