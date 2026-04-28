Sie wurde mit einem Mann gesehen und kam nicht mehr nach Hause zurück: Wo ist diese Elfjährige?

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In Wanzleben wird seit Montagnachmittag ein elfjähriges Mädchen vermisst. Sie kam nach der Schule nicht mehr zu Hause zurück.

Von Robert Lilge

Wanzleben - Die Polizei in Wanzleben (Landkreis Börde) sucht derzeit nach einer elfjährigen Schülerin.

Die Elfjährige Pia E. wird seit Montagnachmittag vermisst. Wer hat sie gesehen?
Die Elfjährige Pia E. wird seit Montagnachmittag vermisst. Wer hat sie gesehen?  © Polizeirevier Börde

Pia E. gilt seit Montagnachmittag als vermisst, teilte das Polizeirevier Börde mit. Nach der Schule sei sie nicht mehr nach Hause zurückgekehrt, heißt es.

Das letzte Mal wurde sie in Wanzleben in Begleitung eines erwachsenen Mannes gesehen. Das Verhältnis zueinander soll vertraut ausgesehen haben, so die Ermittler.

Jetzt wird die Bevölkerung um Hilfe gebeten. Die Polizei hat eine Personenbeschreibung veröffentlicht.

Suche nach vermutlich entführtem Daniel M.: Polizei an örtlichem See im Einsatz
Vermisste Personen Suche nach vermutlich entführtem Daniel M.: Polizei an örtlichem See im Einsatz

So wird die Elfjährige beschrieben:

  • circa 1,60 Meter groß
  • scheinbares Alter: 13 Jahre
  • blaue Augen
  • korpulente Statur
  • mittelblonde, lockige Haare, schulterlang
  • hellblaue Jacke, hellblaue Jeans, dunkelblaue Schuhe

Wer das Mädchen gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthalt machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Börde unter Telefon 03904/4780 zu melden.

Titelfoto: Polizeirevier Börde

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