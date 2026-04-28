Sie wurde mit einem Mann gesehen und kam nicht mehr nach Hause zurück: Wo ist diese Elfjährige?

Wanzleben - Die Polizei in Wanzleben ( Landkreis Börde ) sucht derzeit nach einer elfjährigen Schülerin.

Die Elfjährige Pia E. wird seit Montagnachmittag vermisst. Wer hat sie gesehen? © Polizeirevier Börde

Pia E. gilt seit Montagnachmittag als vermisst, teilte das Polizeirevier Börde mit. Nach der Schule sei sie nicht mehr nach Hause zurückgekehrt, heißt es.

Das letzte Mal wurde sie in Wanzleben in Begleitung eines erwachsenen Mannes gesehen. Das Verhältnis zueinander soll vertraut ausgesehen haben, so die Ermittler.

Jetzt wird die Bevölkerung um Hilfe gebeten. Die Polizei hat eine Personenbeschreibung veröffentlicht.

So wird die Elfjährige beschrieben: