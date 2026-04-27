Suche nach vermutlich entführtem Daniel M.: Polizei an örtlichem See im Einsatz
Halstenbek - Die Suche nach dem vermissten Daniel M. (35) aus dem Kreis Pinneberg (Schleswig-Holstein) läuft weiter auf Hochtouren. Am Montag ist die Polizei im Bereich des Krupunder Sees in Halstenbek im Einsatz.
Wie die Beamten zuvor mitteilten, kommen unter anderem Durchsuchungskräfte, Personenspürhunde, Polizeitaucher sowie Drohnen zum Einsatz.
Ziel ist es, den Aufenthaltsort des 35-Jährigen zu klären und weitere Erkenntnisse zu seinem Verschwinden zu gewinnen. Die Ermittler prüfen dabei laut eigener Aussage alle in Betracht kommenden Möglichkeiten.
M. wird bereits seit dem 15. April vermisst und wurde zuletzt im Nahbereich des Sees gesehen. Die Beamten gehen mittlerweile von einer Entführung aus. Der Vermisste soll vor seinem Verschwinden Streitigkeiten mit einer Gruppe gehabt haben.
Daniel M. wird wie folgt beschrieben:
- circa 1,80 Meter groß
- normale Statur
- kurze dunkle Haare
- Kinn- und Oberlippenbart
- mehrere Tätowierungen
Wer den Vermissten gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, soll sich unter der Rufnummer 04821-602-1112, über den Polizeiruf 110 oder an einer Dienststelle melden.
Titelfoto: Florian Sprenger