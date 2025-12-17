Vermisste 70-Jährige wieder aufgetaucht

Wie die Polizei mitteilte, ist die vermisste Frau (70) aus Guben am Dienstagnachmittag selbstständig und wohlbehalten wieder nach Hause zurückgekehrt. Die Suchaktion ist damit offiziell beendet.

Guben - Wer hat diese Frau gesehen? Seit Montagmittag sucht die Polizei in Guben nach einer 70-Jährigen!

Die Polizei suchte mit zwei Fotos nach der 70-Jährigen. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Der Polizei zufolge verließ die Frau gegen 12 Uhr ihre Wohnung. Seitdem fehlt von der Vermissten jede Spur.

Das Problem: Die Seniorin ist auf Medikamente angewiesen. Sie könne sich daher in "akuter Lebensgefahr befinden", heißt es weiter.

Bislang blieben alle Suchaktionen erfolglos, daher wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit und fragt: