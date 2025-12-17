Vermisste 70-Jährige wieder aufgetaucht
Update am 17. Dezember, 11.39 Uhr:
Wie die Polizei mitteilte, ist die vermisste Frau (70) aus Guben am Dienstagnachmittag selbstständig und wohlbehalten wieder nach Hause zurückgekehrt.
Die Suchaktion ist damit offiziell beendet.
Erstmeldung am 16. Dezember, 11.45 Uhr:
Guben - Wer hat diese Frau gesehen? Seit Montagmittag sucht die Polizei in Guben nach einer 70-Jährigen!
Der Polizei zufolge verließ die Frau gegen 12 Uhr ihre Wohnung. Seitdem fehlt von der Vermissten jede Spur.
Das Problem: Die Seniorin ist auf Medikamente angewiesen. Sie könne sich daher in "akuter Lebensgefahr befinden", heißt es weiter.
Bislang blieben alle Suchaktionen erfolglos, daher wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit und fragt:
- Wer hat die Vermisste seit dem 15.12.2025, 12 Uhr gesehen?
- Wer kann Angaben zu ihrem gegenwärtigen Aufenthaltsort geben?
Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Cottbus/Spree-Neiße unter der Telefonnummer 0355/49371224 oder den Polizeinotruf 110.
Titelfoto: Polizei Brandenburg (Bildmontage)