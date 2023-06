Sohn verschwindet, seine Waffen fehlen ebenfalls: Jetzt sprechen Andreas' Eltern

Hettstedt - Er verabschiedete sich noch von seinen Eltern, bevor er spurlos verschwand: Andreas S. aus Hettstedt ( Sachsen-Anhalt ) wird seit dem 5. Februar 2021 vermisst. Die Polizei Halle wendet sich nun zum zweiten Mal bei der Suche nach dem Verschwundenen an "Kripo Live".

Wer hat den vermissten Andreas S. (damals 53) aus Hettstedt gesehen? © Polizeiinspektion Halle (Saale)

Der damals 53-Jährige machte sich wie jede Woche mit seinem Hund auf den Weg zu seinem Elternhaus, wo er vor seiner Schicht als Friedhofsgärtner meist frühstückte.

Er verabschiedete sich noch von seiner Mutter und seinem Vater, danach verschwand er. Ein Schock für die kleine Familie. Zu ihnen hat Andreas S. nämlich ein sehr enges Verhältnis. "Ich wünsche mir so sehr, dass er wiederkommt", so Mutter Bärbel S. unter Tränen in der MDR-Sendung Kripo Live.

Seine Frau wollte sich nicht zu dem Verschwinden ihres Mannes in der Sendung äußern. Sie hatte jedoch damals Andreas' Eltern kontaktiert, als ihr Ehemann nach der Arbeit nicht zu Hause auftauchte. "Da bin ich wie ein Wilder mit meinem Auto durch Hettstedt gefahren. Überall dahin, wo er eventuell sein könnt", erinnert sich Vater Otto S. an den Tag des Verschwindens zurück.

Später stellte sich heraus, dass der Vermisste an diesem Tag nie an seinem Arbeitsplatz erschienen war. Die Familie wandte sich daraufhin an die Polizei.